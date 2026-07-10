Теперь и часы Google Pixel Watch 5 станут дороже

Опубликовано 10 июля 2026, 17:111 мин.
Теперь и часы Google Pixel Watch 5 станут дорожеНо с нюансом
Google 12 августа покажет смартфоны Pixel 11 и, судя по свежей утечке, умные часы Pixel Watch 5. Вот только они тоже станут дороже, как и телефоны.
По данным Dealabs, модели останутся прежних размеров, 41 и 45 мм. Цены изменятся неодинаково.
В Европе часы на 41 мм прибавят 20 евро. Версия без LTE будет стоить 419 евро вместо 399, а с LTE 519 вместо 499. Большие 45-миллиметровые часы в Европе и Британии цену не поменяют.
Зато в США, наоборот, подорожают именно крупные модели, на 30 долларов каждая: 429 долларов за базовую 45-мм версию и 529 за такую же с LTE.
Также появится новый золотистый оттенок корпуса. В 41-мм версии будет четыре цвета, в 45-мм три.
В продажу часы поступят, предположительно, 20 августа.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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