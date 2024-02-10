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Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 22:30
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Теперь и в Европе их не любят? Офисы Huawei во Франции подверглись обыску

На фоне расследования коррупции
Китайский технологический гигант Huawei оказался под пристальным вниманием во Франции, где его офисы обыскали финансовые прокуроры.

Во вторник во французских офисах Huawei прошли обыски в рамках предварительного расследования предполагаемого правонарушения, которое может включать коррупцию. Компания отрицает любые правонарушения и подтверждает, что соблюдает французское законодательство.

Это произошло после предыдущих ограничений на участие Huawei в сетях 5G в нескольких европейских странах из-за «соображений безопасности». Несмотря на расследование, Huawei планирует запустить во Франции завод стоимостью 200 миллионов евро к 2025 году, чтобы создать 500 рабочих мест и поставлять на европейский рынок оборудование 5G.

Французские финансовые прокуроры провели рейд по подозрению в «нарушении честности» — широком термине, охватывающем такие этические нарушения, как коррупция, фаворитизм и «продажа влияния». Характер предполагаемых правонарушений остается неясным, и расследование не обязательно указывает на вину компании Huawei.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
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#франция