Теперь можно удалить последние 15 минут поиска в Google

Чтобы проверить, доступна ли вам уже функция, откройте приложение Google для Android, коснитесь изображения своего профиля и найдите параметр «Удалить последние 15 минут».

Google впервые анонсировала эту функцию в мае, а в июле она появилась в приложении Google для iOS. Тогда компания заявила, что версия приложения для Android появится позже в 2021 году, но по какой-то причине Google задержалась. Пока неясно, планирует ли компания добавить эту функцию на настольные компьютеры.

Google также предлагает автоматическое удаление истории поиска за период в три, 18 или 36 месяцев.