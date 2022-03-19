Теперь можно удалить последние 15 минут поиска в Google

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Теперь можно удалить последние 15 минут поиска в GoogleВ приложении для Android
Google наконец-то добавила возможность удалять последние 15 мину истории поиска в своём приложении для Android.
Чтобы проверить, доступна ли вам уже функция, откройте приложение Google для Android, коснитесь изображения своего профиля и найдите параметр «Удалить последние 15 минут».
Google впервые анонсировала эту функцию в мае, а в июле она появилась в приложении Google для iOS. Тогда компания заявила, что версия приложения для Android появится позже в 2021 году, но по какой-то причине Google задержалась. Пока неясно, планирует ли компания добавить эту функцию на настольные компьютеры.
Google также предлагает автоматическое удаление истории поиска за период в три, 18 или 36 месяцев.