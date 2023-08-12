Теперь официально: аналог Siri на Windows 11 отключен

Изначально Cortana была представлена в Windows Phone, а затем интегрирована в Windows 10 и предлагала голосовые команды, напоминания и возможность открывать приложения, аналог Siri, простыми словами. Однако она не смогла завоевать популярность, что отчасти объясняется неудачами Microsoft с Windows Phone.

Microsoft теперь переключает свое внимание на Windows Copilot - новую боковую панель для Windows 11, работающую на базе чат-бота с ИИ Bing Chat. Он будет выполнять такие задачи, как управление настройками Windows и ответы на любые вопросы.