Теперь официально: аналог Siri на Windows 11 отключен«Легендарной» ее не назовешь
Microsoft официально «убила» приложение Cortana. После прекращения работы приложений Cortana для iOS и Android три года назад компания Microsoft отключила Cortana в Windows 11.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Пользователи, пытающиеся запустить приложение, получат сообщение о его устаревании и ссылку на статью поддержки с подробным описанием изменений.
Изначально Cortana была представлена в Windows Phone, а затем интегрирована в Windows 10 и предлагала голосовые команды, напоминания и возможность открывать приложения, аналог Siri, простыми словами. Однако она не смогла завоевать популярность, что отчасти объясняется неудачами Microsoft с Windows Phone.
Microsoft теперь переключает свое внимание на Windows Copilot - новую боковую панель для Windows 11, работающую на базе чат-бота с ИИ Bing Chat. Он будет выполнять такие задачи, как управление настройками Windows и ответы на любые вопросы.