Теперь официально: прошедший март стал самым жарким в истории

Опубликовано 10 апреля 2024, 15:45
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Теперь официально: прошедший март стал самым жарким в историиЗавершив 10-месячную полосу, где каждый месяц ставил новый температурный рекорд
По данным программа дистанционного зондирования Земли Европейского союза «Коперник», наша планета только что пережила самый жаркий март за всю историю наблюдений. Этот месяц — лишь крайняя глава в тревожной тенденции: последние 10 месяцев стали самыми жаркими в истории для соответствующих месяцев.
Данные рисуют четкую картину: средняя глобальная температура с апреля 2023 по март 2024 года была на 1,58 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850−1900). Хотя фаза Эль-Ниньо, которая может способствовать потеплению, достигла своего пика в декабре-январе и сейчас ослабевает, она, похоже, повлияла слишком сильно. Температура поверхности моря в марте достигла рекордных значений, а температура морского воздуха все еще остается необычно теплой.
Эксперты указывают на первопричину: выбросы ископаемого топлива. Фридерике Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона, подчеркивает, что продолжающиеся выбросы только ухудшат ситуацию и приведут к более экстремальным погодным явлениям, таким как засухи и пожары.