Теперь официально: прошедший март стал самым жарким в истории

Данные рисуют четкую картину: средняя глобальная температура с апреля 2023 по март 2024 года была на 1,58 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850−1900). Хотя фаза Эль-Ниньо, которая может способствовать потеплению, достигла своего пика в декабре-январе и сейчас ослабевает, она, похоже, повлияла слишком сильно. Температура поверхности моря в марте достигла рекордных значений, а температура морского воздуха все еще остается необычно теплой.

Эксперты указывают на первопричину: выбросы ископаемого топлива. Фридерике Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона, подчеркивает, что продолжающиеся выбросы только ухудшат ситуацию и приведут к более экстремальным погодным явлениям, таким как засухи и пожары.