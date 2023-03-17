Теперь при съёме квартиры через Яндекс Аренду можно получать обратно часть арендной платы

Чтобы получать кешбэк, нужно совершить оплату дебетовой Картой Плюса. Прикрепить её и внести платёж можно в приложении Яндекс Аренды. Оформляется же Карта Плюса бесплатно в приложениях Яндекса.

Так, за оплату квартиры стоимостью 40 тысяч рублей арендатор сможет получить 1200 баллов Плюса. Как говорят в Яндексе, это несколько поездок на такси или фильмов. Более подробно об условиях акции можно почитать по этой ссылке.