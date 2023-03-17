Наука и технологии
12:02, 17 марта 2023
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Теперь при съёме квартиры через Яндекс Аренду можно получать обратно часть арендной платы

В виде баллов Плюса

Сервис Яндекс Аренда объявил, что те пользователи, которые заключили договор об аренде квартиры через него, могут возвращать 3% от арендной платы баллами Плюса. Эти баллы можно потратить на оплату такси, билетов и фильмов.

Теперь при съёме квартиры через Яндекс Аренду можно получать обратно часть арендной платы

Фото: Unsplash

Чтобы получать кешбэк, нужно совершить оплату дебетовой Картой Плюса. Прикрепить её и внести платёж можно в приложении Яндекс Аренды. Оформляется же Карта Плюса бесплатно в приложениях Яндекса.

Так, за оплату квартиры стоимостью 40 тысяч рублей арендатор сможет получить 1200 баллов Плюса. Как говорят в Яндексе, это несколько поездок на такси или фильмов. Более подробно об условиях акции можно почитать по этой ссылке.

Источник:Яндекс
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