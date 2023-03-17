Теперь при съёме квартиры через Яндекс Аренду можно получать обратно часть арендной платы

12:02, 17 марта 2023
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Теперь при съёме квартиры через Яндекс Аренду можно получать обратно часть арендной платыВ виде баллов Плюса
Сервис Яндекс Аренда объявил, что те пользователи, которые заключили договор об аренде квартиры через него, могут возвращать 3% от арендной платы баллами Плюса. Эти баллы можно потратить на оплату такси, билетов и фильмов.
Фото: Unsplash
Чтобы получать кешбэк, нужно совершить оплату дебетовой Картой Плюса. Прикрепить её и внести платёж можно в приложении Яндекс Аренды. Оформляется же Карта Плюса бесплатно в приложениях Яндекса.
Так, за оплату квартиры стоимостью 40 тысяч рублей арендатор сможет получить 1200 баллов Плюса. Как говорят в Яндексе, это несколько поездок на такси или фильмов. Более подробно об условиях акции можно почитать по этой ссылке.