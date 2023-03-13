Теперь россиянам придётся ждать ремонта техники Apple по два месяца

Сообщается, что Apple заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнёров. Это позволит компании не взаимодействовать напрямую с российскими авторизованными сервисными центрами, чтобы соблюдать санкции. Недавно США запретили ввоз в Россию смартфонов дороже $300. Под эту категорию попадают и подменные iPhone, которые используются сервисными центрами для временной замены сломавшихся устройств.

Как говорят источники, новая зарубежная компания возьмёт на себя все обязательства по предоставлению гарантийной поддержки. «С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнёром Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев», — объяснил источник.

Стоит также помнить, что гарантийный ремонт по-прежнему будет доступен только для техники, ввезённой в Россию легально, то есть до марта 2022 года, или купленной за границей.