Теперь сотрудники Wildberries будут оценивать вас

Как объяснили в компании, с 15 февраля уже начались тесты нового инструмента. Оценки клиентам будут ставить представители компании по результатам “взаимодействия с покупателями”. Касаемо штрафов за ваш низкий рейтинг, ничего не уточняли, а вот за высокий рейтинг компания в будущем планирует предложить “бонусы, специальные предложения и дополнительные услуги”.

Тем временем Mash со ссылкой на внутренний чат сотрудников Wildberries, представил их реакцию на данную инициативу.