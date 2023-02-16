Теперь сотрудники Wildberries будут оценивать вас“Зловеще торжествуют”
Торговая площадка Wildberries начала тестировать новую функцию, где теперь не вы будете оценивать доставку товаров, а также сервис со стороны площадки, а представители компании будут оценивать вас.
Фото: Wildberries
Как объяснили в компании, с 15 февраля уже начались тесты нового инструмента. Оценки клиентам будут ставить представители компании по результатам “взаимодействия с покупателями”. Касаемо штрафов за ваш низкий рейтинг, ничего не уточняли, а вот за высокий рейтинг компания в будущем планирует предложить “бонусы, специальные предложения и дополнительные услуги”.
Тем временем Mash со ссылкой на внутренний чат сотрудников Wildberries, представил их реакцию на данную инициативу.
Кто-то “зловеще торжествует”, а кто-то предлагает в дальнейшем запретить клиентам с плохим рейтингом заказывать товары в определенные пункты выдачи.