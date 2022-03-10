Наука и технологии
Сегодня в 11:05
1 мин.

Теперь точно будут: NASA получила финансирование на программу отправки человека на Луну

В рамках “толерантной” программы
Если будет подписан новый законопроект Конгресса о расходах, он, наконец, обеспечит полное финансирование некоторых крупных проектов НАСА, которые были недофинансированы в течение последних нескольких лет. В частности, программы НАСА по разработке нового “пилотируемого лунного корабля”.
Теперь точно будут: NASA получила финансирование на программу отправки человека на Луну

NASA может получить чуть больше 24 млрд долларов на 2022 год в соответствии с новым законопроектом, который будет финансировать правительство США в 2022 финансовом году.

Хотя план Конгресса не полностью удовлетворит бюджетный запрос президента, есть несколько проектов, которые законодатели Палаты представителей и Сената согласны финансировать в полном объеме. Законопроект предоставит системе посадки человека на луну NASA все 1,195 млрд долларов, которые были запрошены.

В настоящее время НАСА разрабатывает новую систему посадки человека на Луну в рамках программы "Артемида" - инициативы по отправке на Луну первой женщины и первого цветного человека.

Ранее Конгресс демонстрировал свое нежелание предоставлять НАСА деньги, которые оно запрашивало на лунный корабль. На 2021 год выделили только 850 млн долларов из запрашиваемых 3,4 млрд.

Источник: The Verge
Новости партнеров
Новости партнеров