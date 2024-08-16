Тепло тела в электричество: создана «умная» ткань

Умная ткань может генерировать энергию из тепла тела и солнечного света, что потенциально устраняет необходимость во внешних батареях или частой подзарядке. В нее встроены датчики, которые могут отслеживать изменения температуры, давления, химического состава и многое другое.

Разработанная в сотрудничестве с профессором Чаоксией Ванг и аспирантом Цзюнь Пэном из Цзяннаньского университета, ткань сочетает в себе такие материалы, как MXene и проводящие полимеры, с передовыми текстильными технологиями.

Будущие разработки будут направлены на улучшение характеристик ткани и ее интеграцию с электронными компонентами, в том числе с приложением для смартфона.