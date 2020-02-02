Тепловизоры начали использоваться для борьбы с коронавирусом

Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на сообщение генеральной инспекции страны. Высокоточные тепловизоры установили в некоторых пунктах страны, в том числе в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране. Данные приборы, как утверждается, способны с высокой скоростью измерять температуру пассажиров, приезжающих в Иран. Если каких-то людей заподозрят в болезни, то их отправляют на более тщательную проверку.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом 2019-nCoV, эпидемия которого началась в Китае, составляет около 14,4 тысячи человек. Погибло уже 304 пациента. Кроме того, сегодня была зарегистрирована первая смерть от болезни за пределами Китая. Умер мужчина на Филиппинах.