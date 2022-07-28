Термин "Оспа обезьян" сочли нетолерантным. ВОЗ попросили изменить его

“Мы все больше обеспокоены потенциально разрушительным и стигматизирующим воздействием, которое сообщения о вирусе "обезьяньей оспы" могут оказать на уязвимые сообщества", - написал комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан в письме Генеральному директору ВОЗ. По словам уполномоченного по вопросам здравоохранения города, эта "терминология" также "коренится в расистской и болезненной для цветного населения истории".

"Продолжение использования термина "оспа обезьян" для описания нынешней вспышки может вновь вызвать травмирующие чувства - особенно у чернокожих и других цветных людей, а также у членов ЛГБТ сообществ, и из-за этого они могут избегать жизненно важных медицинских услуг", - добавляет Ашвин Васан.

Заразиться обезьяньей оспой может любой человек, но с момента появления вируса в Европе и США он в подавляющем большинстве случаев распространяется среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.