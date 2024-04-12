Терминалы Starlink оказались убыточными для SpaceX

Источники, знакомые с финансами компании, утверждают, что Starlink теряет сотни долларов на каждом из миллионов отгруженных наземных терминалов.

Это ставит под сомнение утверждения генерального директора Илона Маска и высшего руководства компании о том, что бизнес находится в «прибыльном положении».

Для достижения высокой скорости передачи данных Starlink использует множество низкоорбитальных спутников, запуск которых обходится недешево.

По словам инсайдеров, для привлечения инвесторов SpaceX часто исключает из публичных отчетов эти огромные расходы.

Бухгалтерскую отчетность компании описывают как «скорее искусство, чем науку». Эксперты утверждает, что на самом деле бизнес не является прибыльным на операционной и постоянной основе.