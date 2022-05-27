Терминатор уже тут? На скелете робота вырастили человеческие клетки

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Терминатор уже тут? На скелете робота вырастили человеческие клеткиИ они росли так лучше
Пытаясь улучшить выращивание органов из живых клеток, учёные использовали роботизированный манипулятор.
Дело в том, что для нормального роста хрящевой ткани суставов и сухожилий нужны постоянные нагрузки, растяжения и сгибания. Именно поэтому учёные используют автоматику. Недавно исследователи решили применить антропоморфного робота для этой цели, а точнее плечевой сустав.
В ходе работы учёные разместили на упругих пластиковых подложках человеческие клетки. Их закрепили в искусственном плечевом суставе на 14 суток. Полчаса в день робот воспроизводил различные движения. Это позволяло получать необходимые нагрузки на растущую ткань.
Оказалось, что в таких условиях клетки растут быстрее. Кроме того, наблюдаются различия в профилях генетической активности. Учёные планируют усовершенствовать этот метод.