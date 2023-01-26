Терминатор здесь: учёные создали робота, который может разжижаться и менять форму

«Предоставление роботам возможности переключаться между жидким и твёрдым состояниями наделяет их большей функциональностью», — отметил инженер из китайского университета.

Учёные вдохновлялись природой. Так, морские огурцы, могут изменять жёсткость своих тканей, чтобы ограничить физические повреждения. Чтобы сконструировать робота, способного делать что-то подобное, исследователям понадобился нетоксичный материал, способный легко переключаться между мягким и жёстким состояниями при разной температуре. Они обратились к галлию, мягкому металлу, температура плавления которого составляет 29,76 градусов по Цельсию при стандартном давлении. Вы можете расплавить галлий, просто держа его в руке.

Исследователи внедрили в галлий магнитные частицы. Они выполняют здесь две задачи. Во-первых, делают материал чувствительным к переменному магнитному полю, а во-вторых, придают роботам подвижность.

Выглядит это так: