Терминатор здесь: учёные создали робота, который может разжижаться и менять форму

Терминатор здесь: учёные создали робота, который может разжижаться и менять формуПрорыв в робототехнике
Учёные совершили прорыв в робототехнике: создали робота, который может переключаться между жидким и твёрдым состояниями, чтобы перемещаться в сложных условиях.
Фото: Flickr
«Предоставление роботам возможности переключаться между жидким и твёрдым состояниями наделяет их большей функциональностью», — отметил инженер из китайского университета.
Учёные вдохновлялись природой. Так, морские огурцы, могут изменять жёсткость своих тканей, чтобы ограничить физические повреждения. Чтобы сконструировать робота, способного делать что-то подобное, исследователям понадобился нетоксичный материал, способный легко переключаться между мягким и жёстким состояниями при разной температуре. Они обратились к галлию, мягкому металлу, температура плавления которого составляет 29,76 градусов по Цельсию при стандартном давлении. Вы можете расплавить галлий, просто держа его в руке.
Исследователи внедрили в галлий магнитные частицы. Они выполняют здесь две задачи. Во-первых, делают материал чувствительным к переменному магнитному полю, а во-вторых, придают роботам подвижность.
Выглядит это так: