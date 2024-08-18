Термоэлектрический материал в новой форме повысил производство энергии на 360%Материалы в форме песочных часов позволяют повысить эффективность
Традиционно термоэлектрические материалы, преобразующие тепло в электричество, оптимизировались на основе присущих им свойств. Однако новое исследование, проведенное под руководством профессора Чже Сунг Сона и Сании ЛеБлан, демонстрирует, что изменение геометрии материала может значительно повысить его эффективность. Используя методы геометрического дизайна и 3D-печати, команда создала ряд форм, обнаружив, что конфигурация песочных часов неизменно превосходит кубовидные и другие геометрии в производстве энергии.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy, подчеркивается, что форма песочных часов снижает теплопроводность и повышает индекс термоэлектрической эффективности (ZT) до 2,0 — самого высокого показателя, достигнутого с помощью 3D-печати. Эта инновация не только оптимизирует преобразование тепла в электричество, но и открывает путь к более широкому применению в устойчивой энергетике, включая термоэлектрическое охлаждение, пишут ученые.