Термоэлектрический материал в новой форме повысил производство энергии на 360%

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy, подчеркивается, что форма песочных часов снижает теплопроводность и повышает индекс термоэлектрической эффективности (ZT) до 2,0 — самого высокого показателя, достигнутого с помощью 3D-печати. Эта инновация не только оптимизирует преобразование тепла в электричество, но и открывает путь к более широкому применению в устойчивой энергетике, включая термоэлектрическое охлаждение, пишут ученые.