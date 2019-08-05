Террористы в Сирии научились строить ракеты

В конструкцию ракеты террористов входит большая центральная секция, в которой расположена боеголовка. Летит ракета за счёт четырёх ускорителей «Град 122 мм», прикреплённых к бортам. Стоит заметить, что использование нескольких ускорителей снижает надёжность оружия. Задержка в зажигании одного из них может привести к снижению точности ракеты, или запуск вовсе завершится неудачей.

Похоже, что «IRAM» своей цели не достигла. В городе Алхакорх на севере провинции Хама, где располагаются правительственные войска, никаких взрывов не было.

Группировка «Ансар ат-Таухид» связана с «Хайат Тахрир аш-Шам», которая, в свою очередь, управляется боевиками отделения исламистской террористической организации «Аль-Каида».