Наука и технологии
12:15, 06 сентября 2023
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Терроризировавший США годами хакер оказался россиянином

Его группа насчитывает 100-400 человек

В своем расследовании журналисты издания Wired утверждают, что лидером хакерской группировки Trickbot, которая не давала покоя Штатам годами, является Максим Галочкин, известный под никнеймом Bentley. Их цитирует Лента.ру.

Терроризировавший США годами хакер оказался россиянином

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Расследование началось после утечки сообщений из чатов членов Trickbot в Twitter, содержащих информацию о хакерах, включая их реальные имена, фотографии, учетные записи в соцсетях и даже номера паспортов. Членов Trickbot оценивают в 100-400 человек.

Идентификация Галочкина была возможной благодаря ролику на YouTube, где был показан залогиненный аккаунт в Jabber, который совпадал с данными, опубликованными в ранее утечке из Trickbot. Эксперты также анализировали данные учетной записи YouTube и выяснили, что похожие логины и пароли использовались в аккаунтах, приводящих к Галочкину.

Результаты расследования поддержали независимые эксперты по кибербезопасности. У журналистов также есть фотографии Галочкина, размещенные им на различных веб-ресурсах.

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