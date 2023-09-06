Терроризировавший США годами хакер оказался россиянином

Терроризировавший США годами хакер оказался россияниномЕго группа насчитывает 100-400 человек
В своем расследовании журналисты издания Wired утверждают, что лидером хакерской группировки Trickbot, которая не давала покоя Штатам годами, является Максим Галочкин, известный под никнеймом Bentley. Их цитирует Лента.ру.
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Расследование началось после утечки сообщений из чатов членов Trickbot в Twitter, содержащих информацию о хакерах, включая их реальные имена, фотографии, учетные записи в соцсетях и даже номера паспортов. Членов Trickbot оценивают в 100-400 человек.
Идентификация Галочкина была возможной благодаря ролику на YouTube, где был показан залогиненный аккаунт в Jabber, который совпадал с данными, опубликованными в ранее утечке из Trickbot. Эксперты также анализировали данные учетной записи YouTube и выяснили, что похожие логины и пароли использовались в аккаунтах, приводящих к Галочкину.
Результаты расследования поддержали независимые эксперты по кибербезопасности. У журналистов также есть фотографии Галочкина, размещенные им на различных веб-ресурсах.