Терроризировавший США годами хакер оказался россиянином

Расследование началось после утечки сообщений из чатов членов Trickbot в Twitter, содержащих информацию о хакерах, включая их реальные имена, фотографии, учетные записи в соцсетях и даже номера паспортов. Членов Trickbot оценивают в 100-400 человек.

Идентификация Галочкина была возможной благодаря ролику на YouTube, где был показан залогиненный аккаунт в Jabber, который совпадал с данными, опубликованными в ранее утечке из Trickbot. Эксперты также анализировали данные учетной записи YouTube и выяснили, что похожие логины и пароли использовались в аккаунтах, приводящих к Галочкину.

Результаты расследования поддержали независимые эксперты по кибербезопасности. У журналистов также есть фотографии Галочкина, размещенные им на различных веб-ресурсах.