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Tesla: аккумуляторы для электрокаров скоро будет не из чего делать

Причина — дефицит меди, необходимой для создания аккумуляторов
Руководство компании Tesla призналось, что в будущем ожидает дефицит меди, никеля и других материалов, из которых изготавливаются аккумуляторы для электромобилей. Всё потому, что у горнодобывающей промышленности мало денег, а спрос на металлы высок.

Для производства электромобилей необходимо в два раза больше меди, чем для машин с двигателями внутреннего сгорания. А медная отрасль последние годы страдает от недостатка инвестиций. Кроме того, сейчас она столкнулась с необходимостью разрабатывать новые рудники, поскольку электрификация становится трендом в глобальной экономике. В частности, много меди нужно для создания устройств для умного дома. В прошлом году на это ушло 38 000 тонн металла.

Всё это делает медь дефицитным материалом, что беспокоит Tesla. Также компания отметила, что будет сокращать использование кобальта в аккумуляторах, заменяя его более доступным никелем.

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