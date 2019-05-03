Tesla: аккумуляторы для электрокаров скоро будет не из чего делать

Для производства электромобилей необходимо в два раза больше меди, чем для машин с двигателями внутреннего сгорания. А медная отрасль последние годы страдает от недостатка инвестиций. Кроме того, сейчас она столкнулась с необходимостью разрабатывать новые рудники, поскольку электрификация становится трендом в глобальной экономике. В частности, много меди нужно для создания устройств для умного дома. В прошлом году на это ушло 38 000 тонн металла.

Всё это делает медь дефицитным материалом, что беспокоит Tesla. Также компания отметила, что будет сокращать использование кобальта в аккумуляторах, заменяя его более доступным никелем.