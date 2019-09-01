Электрокары Tesla Model 3 впервые стали полицейскими машинами

Об этом заявила полиция американского города Баргерсвилла. Глава правоохранителей рассказал СМИ, что Tesla обойдутся им намного дороже, чем Dodge. Но зато потом полицейские смогут экономить на бензине и обслуживании патрульных машин.

Сообщается, что Tesla Model 3 полностью отвечает всем потребностям правоохранителей: и по динамике, и по управляемости, и по запасу хода.

Напомним Model 3 была представлена Tesla в марте 2016 года. Недавно компания потеряла крупнейшего покупателя электромобилей в Европе — немецкую Nextmove. Немцы отказались купить 85 электрокаров из-за «низкого качества сборки».