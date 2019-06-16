Tesla начала продавать подержанные Model 3

Первое время покупка подержанных авто на сайте Tesla доступна только для жителей области залива Сан-Франциско. Конечно, такой способ обзавестись электрокаром получается несколько дороже, чем при взаимодействии непосредственно с владельцем. Зато экономит время.

Кроме того, сотрудники Tesla проверяют автомобиль по 70 показателям и продают его новым владельцам либо с четырёхлетней гарантией на 50 тысяч миль (около 80,5 тысяч км), либо с двухлетней гарантией на 100 тысяч миль (почти 161 тысяча км). При покупке с рук, конечно, таких гарантий никто не даст.