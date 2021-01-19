Tesla наймёт человека для защиты Илона Маска в соцсетях

Илон Маск — публичная личность, и его заявления в интернете нередко становились поводом для обсуждений и даже скандалов. Например, в 2018 году твит Маска о том, что он хочет увести Tesla с биржи, вызвал бурление в рядах инвесторов и скачки стоимости акций компании.

Теперь, похоже, у аккаунтов Илона Маска появится куратор. Что ещё любопытно, ранее Tesla распустила весь свой отдел по связям с общественностью. Вероятно, из-за отсутствия этого отдела клиенты сконцентрировались на аккаунте Маска. Поэтому новый сотрудник может быть очень полезен компании.