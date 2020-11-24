Tesla научились угонять за 90 секунд из-за «дыры» в прошивке

Уязвимость скрывается в системе обновления программного обеспечения брелока от электрокара через интернет. Специалисты выяснили, что угнать Tesla Model X за 90 секунд можно с помощью комплекта оборудования стоимостью около $300 и смартфона. Также злоумышленник должен знать информацию о VIN-коде автомобиля, который можно прочитать с улицы через лобовое стекло. Ещё вор должен иметь возможность приблизиться к владельцу электромобиля на расстояние около 5 метров.

Злоумышленнику необходимо перехватить сигнал на разблокировку машины. Затем уже в салоне он сможет привязать собственный брелок к электрокару.

Tesla уже пообещала выпустить патч для Model X в конце ноября-начале декабря.