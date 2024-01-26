Tesla опубликовала неутешительные финансовые результаты за конец 2023 года

Несмотря на выпуск 1,8 миллиона электромобилей в 2023 году, финансовые показатели Tesla были омрачены снижением операционной рентабельности и уменьшением свободного денежного потока. Бизнес компании по хранению энергии растет, но деятельность в области солнечной энергетики сокращается.

Отсутствие конкретных прогнозов Tesla на следующий год и предупреждение о «значительно более низких» темпах роста числа автомобилей в 2024 году еще больше ухудшили настроение инвесторов. Аналитики считают, что Tesla сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских компаний, производящих электромобили, и что снижение цен может оказаться недостаточным для поддержания спроса. Они ожидают снижения стоимости акций компании в ближайшем будущем.