Tesla откажется от Model S и Model X. На заводах будут собирать роботов

Опубликовано 30 января 2026, 12:481 мин.
Tesla откажется от Model S и Model X. На заводах будут собирать роботовЧтобы сосредоточиться на роботах
Tesla планирует прекратить выпуск моделей Model S и Model X во втором квартале 2026 года. Об этом Илон Маск сообщил во время разговора с инвесторами. Обе модели долгое время считались флагманами бренда, но, видимо, настало время роботов.
© Tesla
По словам Маска, основная причина — необходимость освободить мощности завода Tesla во Фримонте для производства человекоподобного робота Optimus.
Маск отметил, что Model S и Model X «уходят с почетом», так как компания движется в сторону будущего, где ключевую роль играет автономность. Он также добавил, что тем, кто давно задумывался о покупке этих автомобилей, “стоит поторопиться” с заказом.
Но пока переход к роботам и автономным технологиям дается компании непросто: в четвертом квартале прибыль Tesla снизилась на 61%.