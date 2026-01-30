Tesla откажется от Model S и Model X. На заводах будут собирать роботов

По словам Маска, основная причина — необходимость освободить мощности завода Tesla во Фримонте для производства человекоподобного робота Optimus.

Маск отметил, что Model S и Model X «уходят с почетом», так как компания движется в сторону будущего, где ключевую роль играет автономность. Он также добавил, что тем, кто давно задумывался о покупке этих автомобилей, “стоит поторопиться” с заказом.

Но пока переход к роботам и автономным технологиям дается компании непросто: в четвертом квартале прибыль Tesla снизилась на 61%.