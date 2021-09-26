Tesla открыла программу тестирования полного автопилота для большего числа водителей

Оценка рассчитывается с использованием данных, собранных датчиками на автомобилях Tesla. Компания будет учитывать все случаи предупреждений о лобовом столкновении, резких торможений, резких поворотов и принудительных отключений автопилота. Tesla прикидывает, что большинство водителей получат оценку в 80 баллов из 100 возможных.

Стоит отметить, что FSD хоть и называется полным автопилотом, участник бета-тестирования всё равно должен будет контролировать ситуацию на дороге.

Русифицированной версии FSD пока, к сожалению, нет.