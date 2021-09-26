Tesla открыла программу тестирования полного автопилота для большего числа водителей

Наука и технологии
Сегодня в 17:18
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Tesla открыла программу тестирования полного автопилота для большего числа водителейНо собралась оценивать их безопасность
Tesla предоставила доступ к бета-версии полного автопилота (FSD, Full Self-Driving) большему количеству водителей. На экране приборной панели электромобилей появилась кнопка «request» для запроса доступа. Всем водителям, которые её нажмут, придётся пройти «оценку безопасности». Компания определит «вероятность того, что ваше вождение может привести к будущей аварии».
Оценка рассчитывается с использованием данных, собранных датчиками на автомобилях Tesla. Компания будет учитывать все случаи предупреждений о лобовом столкновении, резких торможений, резких поворотов и принудительных отключений автопилота. Tesla прикидывает, что большинство водителей получат оценку в 80 баллов из 100 возможных.
Стоит отметить, что FSD хоть и называется полным автопилотом, участник бета-тестирования всё равно должен будет контролировать ситуацию на дороге.
Русифицированной версии FSD пока, к сожалению, нет.