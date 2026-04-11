Tesla первой в Европе получила разрешение на систему автопилота

Опубликовано 11 апреля 2026, 14:43
Tesla первой в Европе получила разрешение на систему автопилотаТехнологию планируют расширить на весь ЕС
Власти Нидерландов разрешили использование системы «Full Self-Driving Supervised» от Tesla после более чем 18 месяцев испытаний и анализа. Проверку проводило транспортное ведомство RDW, которое оценивало работу технологии в реальных условиях.
Система относится к ассистентам водителя и способна самостоятельно управлять рулем, а также выполнять торможение и ускорение. Ведомство отметило, что при корректном использовании технология может повысить безопасность на дорогах.
Параллельно готовится заявка на распространение решения на территории всего Европейского союза. Для Tesla это направление остается важным на фоне снижения продаж в Европе, связанного с устаревающей линейкой электромобилей и внешними факторами. В феврале продажи компании в регионе впервые за год показали рост.