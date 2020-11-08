Tesla планирует использовать графические процессоры AMD в электромобилях

СМИ сообщают, что компания, основанная Илоном Маском, хочет применять графические процессоры Navi 23 для информационно-развлекательной системы электрокара. Стоит отметить, что GPU обеспечивают высокую производительность, и пока неясно, зачем нужна такая в системе электромобиля Tesla.

Напомним, недавно Илон Маск объявил о запуске полноценного автопилота для электромобилей. Пока опция доступна только отдельным водителям. Она будет разворачиваться медленно и осторожно. В сети уже появились видео, демонстрирующие работу автопилота Tesla. Видно, что она несовершенна, но, в целом, неплоха.