Tesla подала в суд на бывшего инженера за кражу секретной информации о суперкомпьютере

Яцков, который, как утверждает Tesla, солгал в своем резюме о своей трудовой биографии и навыках, начал работать на производителя электромобилей в качестве инженера-теплотехника в январе и помогал в разработке систем охлаждения Dojo. Dojo - это компьютер для обучения нейронных сетей Tesla, который обрабатывает большие объемы данных, используемых для обучения программного обеспечения искусственного интеллекта в самоуправляемых автомобилях Tesla. Согласно жалобе, Яцков имел доступ к информации об охлаждении Dojo, а также к другой конфиденциальной информации, связанной с проектом.

Tesla утверждает, что все инженеры подписывают соглашение о неразглашении, которое не позволяет им разглашать или хранить конфиденциальную информацию о Dojo. Tesla утверждает, что Яцков нарушил это соглашение, якобы "удалив конфиденциальную информацию Tesla с рабочих устройств и учетных записей, получив доступ к ней на своих личных устройствах и создав документы Tesla, содержащие конфиденциальные сведения о проекте Dojo, на личном компьютере". Компания также утверждает, что обнаружила, что Яцков отправлял электронные письма с секретной информацией Tesla со своего личного адреса электронной почты на рабочую почту.

Как отмечается в жалобе, Tesla утверждает, что Яцков признался в хранении секретной информации на своих личных устройствах, когда компания рассказала ему о ситуации. После этого производитель электромобилей отправил Яцкова в административный отпуск с 6 апреля 2022 года и попросил его принести свои устройства, чтобы Tesla могла восстановить украденную информацию. В ответ Яцков якобы предоставил Tesla "фиктивный" ноутбук в попытке скрыть любые улики против него. Этот предполагаемый муляж не содержал никакой информации, о которой шла речь, и был сделан так, "чтобы выглядеть так, будто он мог получить доступ только к разрешенной информации Tesla".

Яцков подал в отставку со своей должности 2 мая. Tesla подала в суд на Яцкова за компенсацию и возмещение убытков, а также добивается судебного постановления, которое заставит Яцкова вернуть секретную информацию.