Tesla понадобились тайваньские инженеры для нового завода

Опубликовано 18 апреля 2026, 10:42
Tesla понадобились тайваньские инженеры для нового заводаTerafab
Tesla ищет инженеров полупроводников на Тайване. Специалисты нужны для проекта Terafab — завода, где будут производить чипы для ИИ. Остров выбран не случайно.
© Ferra.ru
Там находится крупнейший в мире производитель микросхем TSMC, и на острове «обитают» высококвалифицированные инженеры. На сайте Tesla опубликовано девять инженерных вакансий для Тайваня.
Требуется опыт от пяти лет. На заводе планируют объединить под одной крышей все этапы: логику, память, упаковку, тестирование и производство.
Некоторые вакансии требуют знания технологий тоньше 7 нанометров, включая новейший 2-нанометровый класс. Также нужны специалисты по современным методам упаковки чипов (CoWoS, SoIC), разработанным TSMC.
Завод будет выпускать чипы для роботов, дата-центров, спутников и других устройств Tesla.