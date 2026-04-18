Tesla понадобились тайваньские инженеры для нового завода

Там находится крупнейший в мире производитель микросхем TSMC, и на острове «обитают» высококвалифицированные инженеры. На сайте Tesla опубликовано девять инженерных вакансий для Тайваня.

Требуется опыт от пяти лет. На заводе планируют объединить под одной крышей все этапы: логику, память, упаковку, тестирование и производство.

Некоторые вакансии требуют знания технологий тоньше 7 нанометров, включая новейший 2-нанометровый класс. Также нужны специалисты по современным методам упаковки чипов (CoWoS, SoIC), разработанным TSMC.

Завод будет выпускать чипы для роботов, дата-центров, спутников и других устройств Tesla.