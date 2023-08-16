Tesla построит «первые в своем роде» дата-центры

Tesla построит «первые в своем роде» дата-центрыПодробностей мало
Компания Tesla входит в бизнес центров обработки данных, стремясь построить уникальные объекты, о чем свидетельствует недавнее объявление о вакансии «старший менеджер инженерных программ, центры обработки данных». Автопроизводитель нанимает персонал и приобретает существующие центры обработки данных. В объявлении о приеме на работу Tesla сообщает, что построит «первые в своем роде центры обработки данных».
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Хотя подробности об отличительных особенностях этих центров пока не раскрываются, потребность компании Tesla в обработке данных быстро растет, поскольку она использует растущий парк автомобилей, оснащенных камерами, для совершенствования и использования технологии беспилотного вождения.
Благодаря миллионам автомобилей, собирающих данные, а также подпискам для владельцев автомобилей, компания Tesla стремится извлечь выгоду из растущего рынка центров обработки данных, объем которого в мире превышает 250 млрд долларов.