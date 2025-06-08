Недавно Трамп пригрозил прекратить государственные контракты с компаниями Маска после того, как тот раскритиковал его экономическую политику в соцсети X. После этого акции Tesla резко упали, хотя позже немного восстановились — Белый дом организовал звонок с Маском.

Компания, которая в начале года занимала 8-е место по рыночной стоимости в мире, теперь на 10-м.