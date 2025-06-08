Опубликовано 08 июня 2025, 15:001 мин.
Tesla потеряла $380 млрд в 2025 году — крупнейшее падение среди топ-компанийСпасибо ссоре недавней
В 2025 году Tesla стала худшей среди крупнейших компаний мира по падению стоимости. С начала года её рыночная капитализация снизилась на 29,3%, или примерно на $ 380 млрд, опустившись до $917 млрд. Это связано с падением спроса на электромобили, спорными высказываниями Илона Маска, а также его открытым конфликтом с президентом США Дональдом Трампом.
© Tesla
Недавно Трамп пригрозил прекратить государственные контракты с компаниями Маска после того, как тот раскритиковал его экономическую политику в соцсети X. После этого акции Tesla резко упали, хотя позже немного восстановились — Белый дом организовал звонок с Маском.
Компания, которая в начале года занимала 8-е место по рыночной стоимости в мире, теперь на 10-м.