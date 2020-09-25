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Tesla предложила ускорить разгон электромобилей на полсекунды за доплату в $2000
Недешёвое удовольствие
Недавно владельцы кроссовера Tesla Model Y получили возможность сократить время разгона на полсекунды. Такая уникальная опция стоит $2000.
Компания Tesla может программно блокировать некоторые функциональные возможности своих электромобилей. Доступ к ним можно получить за доплату.
В разделе покупок у владельцев полноприводных версий Tesla Model Y недавно произошло обновление. Tesla предложила пользователям снизить время разгона до 96 км/ч с 4,8 до 4,3 секунды. Сделать это можно со смартфона.
Журналисты также отметили, что другая версия электромобиля Tesla Model Y Performance может разогнаться до 96 км/ч и вовсе за 3,5 секунды. Однако она дороже базового варианта кроссовера на $10 000.