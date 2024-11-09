Tesla предупредили о её обманной рекламе автопилота за месяцы до расследования

Ещё в мае представитель NHTSA Грегори Магно выразил беспокойство по поводу семи публикаций Tesla в соцсетях, на которых водители демонстрировали использование FSD без активного контроля транспортного средства со стороны водителя. Магно отметил, что такие публикации могут вводить в заблуждение, представляя FSD как полностью автономную систему, тогда как Tesla заявляла о необходимости участия водителя.

В октябре NHTSA начало расследование после четырёх аварий с участием автомобилей с активированной FSD, одна из которых привела к гибели пешехода. Tesla должна ответить на дальнейшие вопросы агентства по безопасности FSD до 18 декабря.