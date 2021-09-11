Tesla придумала лазерные дворники для автомобилей

В сети обнаружили патент Tesla, описывающий импульсную лазерную очистку стекла. Разработанная система способна сама обнаруживать грязь на лобовом стекле или камерах, которые следят за дорогой. В зависимости от того, сколько грязи обнаружено и где она расположена, будет настроена интенсивность лазера. Луч направится конкретно на проблемную зону, например на пятно птичьего помёта на лобовом стекле. Лазер просто выжжет эту грязь, не повредив поверхность.