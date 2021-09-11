Tesla придумала лазерные дворники для автомобилей

Наука и технологии
Сегодня в 16:18
Tesla придумала лазерные дворники для автомобилейПока неясно, насколько они безопасны
Обычные дворники — несовершенный метод чистки стёкол автомобиля. Иногда они могут просто размазывать грязь по лобовому стеклу. В Tesla это понимают, поэтому думают над новыми технологиями. Как пишут СМИ, компания додумалась до лазерных дворников.
В сети обнаружили патент Tesla, описывающий импульсную лазерную очистку стекла. Разработанная система способна сама обнаруживать грязь на лобовом стекле или камерах, которые следят за дорогой. В зависимости от того, сколько грязи обнаружено и где она расположена, будет настроена интенсивность лазера. Луч направится конкретно на проблемную зону, например на пятно птичьего помёта на лобовом стекле. Лазер просто выжжет эту грязь, не повредив поверхность.
Такой подход может казаться опасным, он имеет и множество плюсов, и множество минусов. Очевидно, что такую лазерную систему можно использовать, только когда автомобиль остановлен или внутри гаража.