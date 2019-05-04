Tesla пригрозила сотрудникам увольнением за утечки информации

Об этом сообщает CNBC. Письмо было отправлено с адреса службы безопасности Tesla. В нём также описана история одного бывшего сотрудника компании, который пересылал конфиденциальную информацию на свой личный аккаунт. Против уволенного сотрудника возбудили уголовное дело.

Кроме того, в письме упоминались два судебных иска против бывших работников. Их обвинили в краже коммерческой тайны.

Ранее другие крупные компании уже отправляли аналогичные письма своим сотрудникам. В 2016 году это сделала Google, а в 2018 было обнародовано подобное электронное письмо от Apple.