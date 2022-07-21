Tesla продала биткоинов почти на миллиард долларов

Илон Маск объяснил, что Tesla продала большую часть своих биткоинов, чтобы максимизировать свою наличную позицию. Однако он добавил, что Tesla готова увеличить свою долю биткоина в будущем, и "это не следует воспринимать как некий приговор биткоину". Маск также заявил, что Tesla не продала ни одного из своих dogecoin (еще одна криптовалюта, в которой заинтересован Маск).

Цена биткоина упала примерно на 1,7% до $23 300 сразу после публикации отчета, но, после того как Маск выступил со своими комментариями, цена вернулась на прежний уровень.

Теперь на руках Tesla "всего" $218 млн в биткоинах, по сравнению с $1,26 млрд за предыдущие три квартала.