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Tesla продала биткоинов почти на миллиард долларов

“Это не следует воспринимать как приговор биткоину”
Производитель электромобилей Tesla распродал биткоинов на сумму $936 млн (75% своих активов в данной валюте) во втором квартале этого года, о чем сообщила компания в своем отчете о доходах.
Tesla продала биткоинов почти на миллиард долларов

Илон Маск объяснил, что Tesla продала большую часть своих биткоинов, чтобы максимизировать свою наличную позицию. Однако он добавил, что Tesla готова увеличить свою долю биткоина в будущем, и "это не следует воспринимать как некий приговор биткоину". Маск также заявил, что Tesla не продала ни одного из своих dogecoin (еще одна криптовалюта, в которой заинтересован Маск).

Цена биткоина упала примерно на 1,7% до $23 300 сразу после публикации отчета, но, после того как Маск выступил со своими комментариями, цена вернулась на прежний уровень.

Теперь на руках Tesla "всего" $218 млн в биткоинах, по сравнению с $1,26 млрд за предыдущие три квартала.

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