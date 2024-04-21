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Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 15:00
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Tesla ранее отозвала все свои Cybertruck, но уже есть 30-секундное решение

Забавное решение для сложной ситуации
Tesla столкнулась со сложной ситуацией со своим Cybertruck. Недавний отзыв коснулся всех поставленных электромобилей из-за потенциально опасной для жизни проблемы — педали застревают в открытом положении.
Tesla ранее отозвала все свои Cybertruck, но уже есть 30-секундное решение

© Tesla

Виновник? Трение. По всей видимости, во время производства «неутвержденное изменение» сделало накладку на педаль скользкой, в результате чего она отсоединилась и уперлась в обшивку салона, прижав акселератор вниз.

К счастью, исправить ситуацию (относительно) просто — заклепка. На видео Tesla видно, как техники просверливают отверстие и устанавливают заклепку, чтобы предотвратить проскальзывание накладки. Tesla утверждает, что это 35-секундное занятие решает проблему.

Однако в официальном сервисном бюллетене говорится о несколько более сложном процессе. Техники должны сначала измерить положение накладки педали. Если она находится слишком далеко от основания педали, потребуется полная замена педального узла.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#советы
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#Tesla
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#Tesla Cybertruck