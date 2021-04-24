Tesla раскритиковали в Китае после жалобы клиентки на неисправность тормозов

Женщина приехала на выставку Tesla Model 3 в Шанхае. На ней была надета рубашка с фразами «Невидимый убийца» и «Тормоза не работают». Сама Tesla в ответ на эти обвинения заявила, что авария была связана с превышением скорости, а не с неисправностью тормозов. В компании требования женщина назвали необоснованными.

После этого заявления китайцы начали массово критиковать Tesla. Например, государственное информационное агентство Xinhua заявило, что компания должна соответствовать определённым стандартам качества, а Центральная политическая и правовая комиссия Китая отметила, что Tesla должна перестать «притворяться, будто не обращает внимания на скрытые опасности, о которых хорошо осведомлена».

Tesla извинилась за ответ женщине и пообещала создать подразделение для работы с запросами клиентов.