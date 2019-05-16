Tesla рассказала, почему загораются её электрокары

Оказалось, что в системе заряда батареи и управления её температурой произошёл сбой. Представители Tesla утверждают, что дело в программном обеспечении, и отзывать все электрокары не нужно. В ближайшее время компания выпустит обновление для прошивки. Оно устранит проблему и, по заверениям Tesla, продлит срок жизни батарей.

Как выяснилось, у сгоревшей Model S осталась целой большая часть аккумуляторного блока. Огнём задело лишь несколько модулей батареи.

При этом Tesla не преминула напомнить, что электрокары всё ещё безопаснее, чем бензиновые и дизельные автомобили. Вторые больше подвержены риску возгорания.