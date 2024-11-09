Tesla снова в «клубе» компаний с триллионной стоимостью

Отношения Маска и Трампа при этом «привлекают внимание», особенно с учётом скептицизма избранного президента в отношении электромобилей и климатической политики. Маск, также возглавляющий SpaceX, Neuralink и The Boring Company, продолжает публично поддерживать Трампа.

Это второе достижение капитализации в $ 1 триллион для Tesla: впервые этот рубеж был преодолён в ноябре 2021 года, после чего акции значительно упали. Восстановление котировок началось весной 2023 года, а выборы дали компании мощный импульс.