Tesla «создала» борьбу за первенство в области зарядки электромобилей

Опубликовано 02 мая 2024, 23:48
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Tesla «создала» борьбу за первенство в области зарядки электромобилейЕе стандарты популярны, но конкуренты не дремлют
Недавние увольнения в компании Tesla, коснувшиеся команды разработчиков зарядных устройств Supercharger, вызвали шок в индустрии электромобилей (EV) и поставили под вопрос будущее доминирующей зарядной сети компании. Хотя причины этого шага остаются неясными, можно сказать, что теперь идет борьба за восполнение потенциального пробела в зарядной инфраструктуре.
Ранее обширная и надежная сеть зарядных станций Tesla была одним из основных преимуществ автомобилей Tesla. Однако увольнения поставили под сомнение приверженность Tesla расширению сети, что потенциально создает возможность для конкурентов.
По сообщениям, компании уже проявляют интерес к аренде земли, ранее предназначенной для установки зарядных станций Tesla Superchargers.
Хотя дальнейшие планы Tesla в отношении сети Supercharger остаются неопределенными, отрасль точно ожидает всплеск конкуренции. И не только в Штатах.