Tesla «создала» борьбу за первенство в области зарядки электромобилей

Ранее обширная и надежная сеть зарядных станций Tesla была одним из основных преимуществ автомобилей Tesla. Однако увольнения поставили под сомнение приверженность Tesla расширению сети, что потенциально создает возможность для конкурентов.

По сообщениям, компании уже проявляют интерес к аренде земли, ранее предназначенной для установки зарядных станций Tesla Superchargers.

Хотя дальнейшие планы Tesla в отношении сети Supercharger остаются неопределенными, отрасль точно ожидает всплеск конкуренции. И не только в Штатах.