Tesla создала долговечные марганцевые батареи

Недавний патент компании Tesla раскрывает новый подход к решению этой проблемы путем "легирования" катодных активных материалов марганцем. Как сообщается, эта инновация улучшает сохранение емкости и увеличивает срок службы батарей. Согласно патенту, процесс легирования "уменьшает растворение марганца из шпинели оксида марганца лития, что, в свою очередь, минимизирует деградацию ячеек и снижение емкости".

В патенте говорится следующее: "В настоящем документе представлены различные варианты легированных марганцем катодных активных материалов с улучшенным сохранением емкости и увеличенным сроком службы, а также способы приготовления легированных марганцем катодных активных материалов". Tesla утверждает, что эти усовершенствования могут значительно увеличить время жизни цикла и сохранить емкость в устройствах хранения энергии.