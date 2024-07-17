Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2024, 13:09
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Tesla создала долговечные марганцевые батареи

Ждем в каждом электромобиле?
Tesla, возможно, совершила прорыв в области аккумуляторных технологий, разработав элементы батареи с высоким содержанием марганца, которые отличаются повышенной долговечностью, пишут СМИ. Традиционно катодные активные материалы с высоким содержанием марганца, такие как LiMn2O4, были привлекательны из-за их низкой стоимости, высокого напряжения и экологических преимуществ. Однако "быстрая деградация" ограничивает их применение в электромобилях.
Tesla создала долговечные марганцевые батареи
© Ferra

Недавний патент компании Tesla раскрывает новый подход к решению этой проблемы путем "легирования" катодных активных материалов марганцем. Как сообщается, эта инновация улучшает сохранение емкости и увеличивает срок службы батарей. Согласно патенту, процесс легирования "уменьшает растворение марганца из шпинели оксида марганца лития, что, в свою очередь, минимизирует деградацию ячеек и снижение емкости".

В патенте говорится следующее: "В настоящем документе представлены различные варианты легированных марганцем катодных активных материалов с улучшенным сохранением емкости и увеличенным сроком службы, а также способы приготовления легированных марганцем катодных активных материалов". Tesla утверждает, что эти усовершенствования могут значительно увеличить время жизни цикла и сохранить емкость в устройствах хранения энергии.