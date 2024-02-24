Tesla столкнулась с новой проблемой из-за спора с профсоюзом шведов

Эта «акция сочувствия» вызвана отказом Tesla подписать коллективный договор с небольшой группой членов IF Metall. В ответ на это различные профсоюзы по всей Швеции предприняли действия, повлиявшие на такие аспекты, как поставки и работа доков. Теперь к ним присоединился и Seko, угрожая нарушить работу важнейших служб, занимающихся созданием и обслуживанием зарядной инфраструктуры Tesla.

Блокирование работ по созданию зарядных станций Supercharger может существенно повлиять на планы Tesla по расширению и работу с клиентами в Швеции. По данным Elektrek, это может даже остановить запуск новых зарядных станций Supercharger в стране, что потенциально может помешать росту Tesla и ее доли на рынке.

Это последнее событие подчеркивает обострение конфликта между Tesla и профсоюзами скандинавских стран. Генеральный директор Tesla Илон Маск открыто критикует профсоюзы, считая их препятствием для повышения эффективности и конкурентоспособности. Однако его агрессивная антипрофсоюзная позиция контрастирует со скандинавской моделью труда.