Tesla улучшила безопасность своих электрокаров. Ремни автоматически затягиваются до столкновения

Наша команда по безопасности также представила функцию, которая заранее натягивает ремни безопасности, если система технического зрения обнаруживает неизбежное столкновение, чего раньше никогда не было. Если у вас есть ремень безопасности, который натягивается только при столкновении, то у вас очень мало времени, чтобы это произошло