Tesla улучшила безопасность своих электрокаров. Ремни автоматически затягиваются до столкновения

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Tesla улучшила безопасность своих электрокаров. Ремни автоматически затягиваются до столкновенияИ зачем вообще пристегиваться
Во время недавнего отчета о доходах компании Tesla за второй квартал этого года, Илон Маск кратко рассказал о том, как Tesla Vision улучшила функционал ремней безопасности, представленный в обновлении. Теперь они полагаются на фирменное “зрение” автомобиля.
Наша команда по безопасности также представила функцию, которая заранее натягивает ремни безопасности, если система технического зрения обнаруживает неизбежное столкновение, чего раньше никогда не было. Если у вас есть ремень безопасности, который натягивается только при столкновении, то у вас очень мало времени, чтобы это произошло
Илон Маск
Гендиректор Tesla и SpaceX
Национальная администрация безопасности дорожного движения США подсчитала, что ремни безопасности спасли 14 955 жизней в 2017 году, и обнаружила, что 47% летальных случаев в автомобильных авариях в 2019 году произошли из-за того, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Источник:TeslaRati
Автор:Максим МногословныйТеги: