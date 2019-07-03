Ferra

Tesla установила новый рекорд

По производству и продажам
Обещания Илона Маска сбылись: Tesla добилась рекордных показателей по производству и продажам электромобилей. За второй квартал 2019 года компания поставила своим покупателям почти 100 тысяч машин.

А точнее, 95,2 тысячи. При этом, за три месяца Tesla произвела ещё 87 тысяч электрокаров. Большая часть продаж пришлась на относительно недорогую Model 3. Из всего количества произведённых за квартал машин этой модели принадлежит 72,5 тысячи.

Рекордные показатели хорошо повлияли на стоимость акций компании: они выросли на 7% на внебиржевых торгах. Таким образом Tesla потихоньку выбирается из неблагоприятной ситуации, в которой оказалась с начала года. Тогда компания зафиксировала небывалое снижение продаж: 31% по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...