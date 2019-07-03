Tesla установила новый рекорд

А точнее, 95,2 тысячи. При этом, за три месяца Tesla произвела ещё 87 тысяч электрокаров. Большая часть продаж пришлась на относительно недорогую Model 3. Из всего количества произведённых за квартал машин этой модели принадлежит 72,5 тысячи.

Рекордные показатели хорошо повлияли на стоимость акций компании: они выросли на 7% на внебиржевых торгах. Таким образом Tesla потихоньку выбирается из неблагоприятной ситуации, в которой оказалась с начала года. Тогда компания зафиксировала небывалое снижение продаж: 31% по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года.