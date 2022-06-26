Tesla увольняет недавно нанятых работников

Один из старших сотрудников, который начал работать только в начале этого года, рассказал Business Insider, что он был шокирован, когда ему сказали, что его увольняют. Будучи менеджером, он был уверен, что его должность в безопасности.

По его словам, увольнения происходят “на основе оценки результатов работы, но, на мой взгляд, это неправда, потому что я проработал в Tesla всего несколько месяцев и у меня еще не было ни поставленных целей, ни оценки результатов работы. Я спросил, какие показатели они используют, но они отказались мне ответить".

Иен Абшир, который был частью команды рекрутеров, написал, что его уволили всего спустя две недели работы.

В начале июня Маск сказал руководителям Tesla приостановить прием на работу, поскольку у него "очень плохое предчувствие" относительно экономики и необходимо сократить 10% персонала компании.