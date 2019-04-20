Tesla выгонит часть директоров компании в течение двух лет

Изменения произойдут в течение ближайших двух лет. На сокращения решились, чтобы повысить эффективность совета. В частности, свои посты должны будут покинуть четыре директора: Антонио Грасиас, Стивен Джурветсон, Брэд Бусс и Линда Джонсон Райс. Компания отметила, что никаких разногласий между членами совета директоров не было.

Интересно, что 1 марта 2019 года акции Tesla потеряли 8% в цене. Этому способствовали сообщения о закрытии большого количества магазинов компании. Кроме того, Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что не рассчитывает на прибыль по результатам первого квартала года. ​