Tesla высадит новые деревья взамен вырубленных для завода в Европе

Суд в Берлине отклонил иск экологических организаций. Между тем, в Германии уже прошли акции протеста, участники которых заявляли, что строительство завода Tesla может принести ущерб местной дикой природе и привести к загрязнению водоёмов.

Суд встал на сторону компании потому, что Tesla смогла обосновать «юридические требования для скорейшего начала строительства завода».

Ранее Илон Маск заявил, что за каждое срубленное дерево компания посадит ещё три. Помимо этого, Tesla должна будет отпугнуть диких животных от территории будущего завода.