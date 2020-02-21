Наука и технологии
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Tesla высадит новые деревья взамен вырубленных для завода в Европе
Справедливо
В прошлом году основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о планах построить первый завод в Европе. Недавно экологические организации узнали, что для этого компании придётся вырубить 91 га леса в Германии, и подали иск в суд. Сегодня конфликт разрешился: суд выступил на стороне производителя электрокаров. Кроме того, Tesla пообещала высадить новые деревья взамен вырубленных для завода в Европе.
Суд в Берлине отклонил иск экологических организаций. Между тем, в Германии уже прошли акции протеста, участники которых заявляли, что строительство завода Tesla может принести ущерб местной дикой природе и привести к загрязнению водоёмов.
Суд встал на сторону компании потому, что Tesla смогла обосновать «юридические требования для скорейшего начала строительства завода».
Ранее Илон Маск заявил, что за каждое срубленное дерево компания посадит ещё три. Помимо этого, Tesla должна будет отпугнуть диких животных от территории будущего завода.