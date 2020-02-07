Tesla заблокировала важную функцию на купленном с рук электромобиле

Сначала в ноябре 2019 года автомобиль купил дилер. Причём сделка состоялась в рамках официального аукциона Tesla. Первоначально Model S имел функции «Усовершенствованный автопилот» и «Режим полного самостоятельного вождения». Однако Tesla дистанционно отключила обе функции во время декабрьского обновления.

20 декабря электрокар перешёл к новому владельцу. Об отключении функций он ничего не знал. Когда клиент обнаружил проблемы, то обратился в компанию и получил такой ответ: «Мы просмотрели историю ваших покупок и не обнаружили оплату этих функций. Если вы всё ещё заинтересованы в них, можете купить обновление».

Стоит отметить, что отключённые функции вместе стоят $8000.